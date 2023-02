Ministério das Relações Exteriores do Chade disse que o país precisa da Rússia para combater o terrorismo

Anteriormente, as autoridades chadianas declararam repetidamente sobre a situação tensa no país no campo do terrorismo em conexão com grupos armados que operam em suas fronteiras. Em N’Djamena, foi relatado que militares chadianos também estão participando da luta contra o grupo radical islâmico Boko Haram (listado pelo Conselho de Segurança da ONU como uma organização terrorista) em Camarões, Níger e Nigéria.