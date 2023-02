Washington diz que Pequim não deve usar visitas de legisladores como pretexto para um ataque – enquanto tenta provocar exatamente isso

Os Estados Unidos alertaram publicamente a China contra o uso de visitas de legisladores americanos a Taiwan “como pretexto para uma ação militar” e exigiu que outros países alertassem Pequim contra o conflito sobre a ilha.

As declarações foram feitas na semana passada pela vice-secretária de Estado dos EUA, Wendy Sherman. Eles vêm em meio a especulações de que mais representantes do Congresso americano em breve visitarão Taiwan. Os legisladores dos EUA têm feito essas viagens desde a visita da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, em agosto passado, que criou uma crise e levou a China a responder com exercícios militares em larga escala. O alerta de Sherman também ocorre em meio a um aumento nas tensões EUA-China sobre o chamado ‘balão espião’ que recentemente sobrevoou o território americano.

Segundo os EUA, a China é um agressor que busca mudar unilateralmente o status quo sobre Taiwan. Enquanto isso, a grande mídia ocidental mantém as tensões ao especular se Pequim invadirá para cumprir seu objetivo declarado de “reunificação”. Ao longo do ano passado, a questão de Taiwan ganhou mais força com os acontecimentos na Ucrânia, que os EUA têm explorado para fazer comparações a fim de pressionar pela expansão da influência da OTAN na Ásia.













Mas quem realmente quer a guerra? Washington afirma apoiar a paz e a estabilidade com seus constantes alertas e preparativos para o que chama de contingência militar no estreito de Taiwan. Na realidade, os EUA estão minando deliberadamente o consenso estabelecido do princípio Uma China, forçando Pequim a reagir e, posteriormente, rotulando-a de agressora. Isso, por sua vez, legitima a militarização contínua de Washington na região e afirma sua influência sobre os parceiros regionais, colocando-os em uma situação em que precisam escolher um lado.

A política externa americana arma seletivamente a ideia de autodeterminação para projetar poder militar em escala global. Usando sua ideologia, os EUA se proclamam defensores dos países livres para permitir que militarizem certas regiões do globo contra potências rivais. Por exemplo, os EUA usam a ex-URSS e os países do bloco soviético para sustentar o domínio militar na Europa e usam Israel para se projetar no Oriente Médio. Agora, Washington está buscando a hegemonia militar sobre uma região que descreve como o Indo-Pacífico em uma tentativa de conter a ascensão da China.

Claro, é impossível conseguir que os países de uma determinada região concordem com a militarização e desestabilização em massa dos EUA se não houver vontade política ou incentivo para fazê-lo. Por muitas décadas, a Ásia vem se integrando a si mesma, o que enfatiza a paz e a estabilidade comuns, apesar das muitas disputas que muitas vezes a acompanham. Isso significa que os EUA precisam de um “ponto de entrada” para abrir caminho na região, minar a ordem regional existente e transformá-la em uma representação de soma zero do confronto ideológico e geopolítico contra a China – em outras palavras, um frio Modelo de guerra.













Como ele faz isso? Tal como acontece com a OTAN e a Rússia, os EUA procuram ativamente fomentar as tensões militares, enfatizando a questão de Taiwan e declarando a China o agressor. Assim, nos últimos anos, os EUA começaram a minimizar seu compromisso com a política de Uma China que estabeleceu como base de suas relações diplomáticas com Pequim e usam ativamente a ilha como uma cunha na contenção da China. Os EUA veem Taiwan posicionada entre várias cadeias de ilhas importantes e rotas marítimas, que, se for permitido retornar ao controle total de Pequim, mudará o equilíbrio de poder na região permanentemente a seu favor. Assim, os EUA veem múltiplos benefícios estratégicos em promover a independência ‘de fato’ de Taiwan e usá-la para atrair a China para provocar instabilidade.

Ao fazer isso, os EUA conseguiram reafirmar a influência geopolítica sobre o Japão e as Filipinas, bloqueando-os efetivamente em cenários de contingência de Taiwan. Os EUA obtiveram uma grande vitória nas últimas semanas, quando obtiveram o consentimento de Manila para obter acesso a quatro bases militares adicionais, que por acaso estão perto de Taiwan. Ao fazê-lo, os EUA colocam-se não como um facilitador ou garante da paz regional, mas como um disruptor e, se a China responder posteriormente invadindo Taiwan, procurará tentar aplicar o “modelo da Rússia” a Pequim, visando isolar e romper a integração com a região circundante e o Ocidente por meio de sanções maciças. Ao fazer isso, mesmo que não ocorra nenhuma guerra, os EUA estão buscando ativamente provocar uma sensação de crise e oposição a uma emergência de Taiwan na Ásia.

Em conclusão, os Estados Unidos afirmam que se opõem ao conflito, mas colhendo benefícios dele como meio de projeção geopolítica. De fato, a paz e a segurança no estreito de Taiwan, manifestadas em um cenário em que Taiwan deixa de lado suas diferenças com a China continental de forma consensual e concorda em resolver a questão de longa data, é desastrosa para os interesses americanos. É a última coisa que Washington quer. Em vez disso, os EUA querem provocar continuamente tensões para promover uma militarização mais profunda da periferia da China e enquadrar as respostas de Pequim como atos de agressão. Esses avisos são, portanto, puro gaslighting.