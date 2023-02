Mídia: o Ocidente não conseguiu convencer o “Sul global” sobre a questão ucraniana

De acordo com autoridades ocidentais, reuniões bilaterais com líderes do Sul global revelaram que eles estão mais preocupados com a inflação, a dívida, o aumento dos preços da energia e a segurança alimentar do que com o conflito na Ucrânia. Nota-se que os representantes dos países do Sul também estão insatisfeitos com as medidas dos países ocidentais para distribuir vacinas contra o coronavírus e compensar os danos causados ​​pelas consequências das mudanças climáticas.