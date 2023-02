Ex-candidatos presidenciais dos EUA participam de manifestação contra ‘máquina de guerra’ – CMIO

Os oradores acusaram o presidente Biden de levar o mundo à beira do holocausto nuclear

Centenas de manifestantes se reuniram em Washington, DC para o comício ‘Marcha Contra a Máquina de Guerra’, com vários oradores proeminentes de todo o espectro político pedindo ao governo dos EUA que encerre seu apoio militar à Ucrânia em favor da diplomacia e cortando o Orçamento do Pentágono para tratar de inúmeras questões domésticas.

O evento anti-guerra realizado no Lincoln Memorial no domingo marcou quase um ano desde o início das hostilidades entre a Rússia e a Ucrânia e contou com uma ampla gama de figuras públicas, jornalistas e ex-políticos, incluindo vários candidatos à presidência dos EUA.

Ex-deputada americana e candidata presidencial, Tulsi Gabbarddirigiu-se à multidão de várias centenas de pessoas lembrando o que a levou a concorrer em 2020 e como houve “nenhum outro candidato disposto a falar sobre… os perigos aonde essa nova Guerra Fria e a corrida armamentista nuclear acabariam levando.”

“E aqui estamos nós. Dois curtos anos depois, o que eu avisei na época agora é uma realidade. Essa procuração que estamos lutando contra a Rússia agora pode se transformar a qualquer momento em um conflito direto entre os Estados Unidos/OTAN e a Rússia”, disse. disse ela, avisando que “qualquer pessoa com um pouco de bom senso” sabe que uma Guerra Fria pode a qualquer momento se transformar em uma guerra quente contra um país com armas nucleares.”

“E aqui está a insanidade de tudo isso: temos cabeças falantes na TV, temos políticos, temos pessoas muito poderosas aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo falando com uma cara séria… sobre ‘como vamos lutar e vencer ‘… como se tal guerra pudesse ser vencida. Não pode ser vencido,” ela afirmou.

Intencional ou acidental, há apenas um destino para essa guerra, que é um holocausto nuclear.

Ex-candidato presidencial do Partido Verde Dra. Jill Stein pediu cortes no enorme orçamento do Pentágono, argumentando em seu discurso que mesmo o “US$ 100 bilhões estamos gastando para apoiar a guerra na Ucrânia” poderia ajudar a mitigar toda uma série de problemas domésticos.

“Este gasto militar assassino consome recursos desesperadamente necessários aqui em casa: por 70.000 pessoas que morrem a cada ano por falta de seguro de saúde; para meio milhão de sem-teto em qualquer noite na rua; por 33 milhões marcados em dívidas estudantis; uma dívida médica de 100 milhões, 22 milhões de crianças pobres e assim por diante.

Ex-congressista, Dennis Kucinichque lutou pela indicação democrata em 2004 e 2008, citou uma reportagem bombástica do jornalista investigativo vencedor do Prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, para exigir responsabilidade do governo dos EUA.

“Ao explodir o oleoduto Nord Stream, este governo… marcação de quatro a seis vezes”, Kucinich disse.

Sabemos o que cada um de vocês fez… não descansaremos até que sejam responsabilizados pelo Congresso, pelo Tribunal Penal Internacional e pelo povo americano nas próximas eleições.

Kucinich acrescentou que o governo dos EUA “o maior talento é criar desinformação e desinformação para subverter a mídia e usá-la mal como um instrumento para incitar medo e ódio entre nosso povo, excitando divisões partidárias em casa por meio de políticas cruzadas e incitando ódios antigos no exterior por meio de mentiras, enganos, bandeira falsa operações e provocações que profanam a própria essência da democracia”.