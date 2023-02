Mídia: a OTAN está preocupada com a possibilidade de uma guerra por Taiwan

As relações oficiais entre o governo central da RPC e sua província insular foram interrompidas em 1949 depois que as forças do Kuomintang lideradas por Chiang Kai-shek, derrotadas em uma guerra civil com o Partido Comunista da China , se mudaram para Taiwan. Os contatos comerciais e informais entre a ilha e a China continental foram retomados no final da década de 1980. Desde o início dos anos 1990, as partes começaram a entrar em contato por meio de organizações não governamentais – a Associação de Pequim para o Desenvolvimento das Relações no Estreito de Taiwan e a Fundação de Intercâmbio do Estreito de Taipei.