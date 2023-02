EUA traçam ‘linha vermelha’ para a China – CMIO

Pequim fornecendo ajuda “letal” a Moscou iria atravessá-lo, alertaram autoridades americanas

Qualquer nação que forneça apoio letal a Moscou em seu conflito em curso com Kiev cruzaria a fronteira de Washington. “linha Vermelha,” a enviada dos EUA para a ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse à CNN no domingo. Mais cedo no mesmo dia, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, alertou diretamente um importante diplomata chinês, Wang Yi, contra considerar tal opção.

“Temos que deixar claro que, se houver algum pensamento e esforço dos chineses e outros para fornecer apoio letal aos russos em seu ataque brutal contra a Ucrânia, isso é inaceitável”, disse. Thomas-Greenfield disse ao ‘State of the Union’ da CNN, acrescentando que “seria uma linha vermelha.”

Suas palavras vieram quando Blinken se encontrava com Wang Yi à margem da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. Lá, o diplomata dos EUA disse ao seu homólogo chinês que os EUA estavam “muito preocupado que a China esteja considerando fornecer apoio letal à Rússia”, Blinken disse a Chuck Todd da NBC após a reunião.

“Deixei claro que isso teria sérias consequências em nosso relacionamento. acrescentou o secretário de estado. Ele também afirmou que os EUA estavam cientes de que Pequim forneceu assistência não letal a Moscou. “nos últimos meses,” acrescentando que esta ajuda supostamente vai “diretamente para ajudar e encorajar o esforço de guerra da Rússia.”













Blinken também disse que Washington obteve algumas informações que “indica” China era “considerando fortemente fornecer assistência letal à Rússia” também. Ele não forneceu detalhes sobre a natureza das informações que os EUA obtiveram ou o tipo exato de ajuda para a Rússia que a China supostamente estava considerando. Em vez disso, ele disse que mais alguns detalhes seriam revelados no futuro.

O secretário de Estado também disse que Pequim “ainda não cruzou essa linha.”

No domingo, o Ministério das Relações Exteriores da China também divulgou uma declaração sobre o encontro entre Blinken e Wang Yi. Lá, a China pediu aos EUA que trabalhem para uma solução política do conflito na Ucrânia, em vez de “atirando as chamas” deste impasse militar entre Moscou e Kiev e “lucrando com a situação”.

A própria China é “comprometidos com a promoção de conversações de paz”, disse o comunicado, acrescentando que uma parceria estratégica entre Moscou e Pequim é um “direito soberano de… dois estados independentes.” China faria “não aceitar que os EUA apontem o dedo ou mesmo a coerção visando as relações China–Rússia”, o ministério alertou.