Talibã decide transformar antigas bases militares estrangeiras em zonas econômicas especiais

A administração do Talibã seguirá em frente com planos de transformar antigas bases militares estrangeiras em zonas econômicas especiais para empresas, disse o vice-primeiro-ministro interino para Assuntos Econômicos, Mullah Baradar, neste domingo (19).

“Após uma discussão aprofundada, foi decidido que o Ministério da Indústria e Comércio deveria assumir progressivamente o controle das bases militares remanescentes das forças estrangeiras com a intenção de convertê-las em zonas econômicas especiais”, afirmou Baradar segundo a NBC News.

Baradar acrescentou que um plano piloto começaria a converter bases na capital afegã, Cabul, e na província de Balkh , no norte.

A economia do Afeganistão tem lutado e as agências de ajuda alertam para uma grave crise humanitária desde que o grupo assumiu o poder em 2021, quando as tropas estrangeiras se retiraram após 20 anos de guerra.