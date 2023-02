EUA respondem às alegações de sabotagem do Nord Stream – CMIO

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, negou qualquer envolvimento nas explosões após o relatório de Seymour Hersh.

Os Estados Unidos não estiveram envolvidos na sabotagem que danificou gravemente os oleodutos Nord Stream no ano passado, disse John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional de Washington, à Fox News no domingo.

“É uma história completamente falsa,” ele disse, referindo-se a uma reportagem de fevereiro do jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer Seymour Hersh, que alegou que a Casa Branca estava por trás do ataque de 26 de setembro à infraestrutura que transportava gás natural da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico.

“Não há verdade nisso, Shannon,” ele disse à apresentadora da Fox News, Shannon Bream. “Nem um pingo disso. Não é verdade. Os Estados Unidos – não representantes dos Estados Unidos – tiveram algo a ver com isso. Nada.”

Em um relatório de 8 de fevereiro, Hersh citou uma fonte anônima com conhecimento da situação que lhe disse que os EUA agiram em conjunto com a Noruega para sabotar os oleodutos. A medida, alegou Hersh, foi projetada para obrigar a Alemanha a fornecer à Ucrânia apoio militar e financeiro durante o conflito com a Rússia.

“É uma história completamente falsa. Não há verdade nela, Shannon. Nem um pingo dela. Não é verdade.” — O porta-voz do NSC, John Kirby, nega inequivocamente uma história de Seymour Hersh alegando o envolvimento dos EUA na explosão do oleoduto Nord Stream pic.twitter.com/fgD2vSyZKd — Aaron Rupar (@atrupar) 19 de fevereiro de 2023

Ele acrescentou que a decisão de fazê-lo foi tomada pelo presidente Joe Biden após nove meses de discussões com autoridades de segurança nacional dos EUA. No início de fevereiro de 2022, Biden prometeu “dar um fim” ao gasoduto Nord Stream 2 se a Rússia iniciasse um conflito com a Ucrânia.

A negação de Kirby das alegações de Hersh ocorre dias depois que Pequim levantou questões sobre o possível papel de Washington nas explosões do oleoduto.

“Por que os EUA mudaram seu tom alto de exigir um inquérito sobre a explosão do Nord Stream, mas ficaram em silêncio após a revelação do jornalista americano Seymour Hersh?” O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, perguntou na sexta-feira.

Na quinta-feira, a Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento da Rússia, votou para apelar ao Conselho de Segurança da ONU para abrir uma investigação sobre a sabotagem. Moscou também solicitou uma reunião do Conselho de Segurança em 22 de fevereiro para discutir os ataques a oleodutos.