Comício anti-guerra anunciado para Washington – CMIO

O protesto pedirá negociações de paz na Ucrânia e o fim da ajuda militar

Uma grande manifestação apelidada de ‘Rage Against The War Machine’ foi anunciada para Washington DC no domingo, com milhares de pessoas marchando até a Casa Branca para exigir a paz na Ucrânia e o fim do financiamento militar dos EUA para Kiev.

A marcha, organizada pelos partidos Libertário e Popular, promete ser a maior manifestação antiguerra dos Estados Unidos desde os protestos contra a Guerra do Iraque em 2003. Ela contará com palestrantes de todo o espectro político, incluindo o ex-senador Ron Paul, o ex-candidato presidencial Tulsi Gabbard e o comediante e comentarista político Jimmy Dore.

Em seu site, os organizadores expõem as demandas que pretendem entregar “guerreiro-chefe Joe Biden.” Os pontos incluem “nem mais um centavo para a guerra na Ucrânia”, a dissolução da OTAN, cortando o orçamento do Pentágono, abolindo a CIA e libertando Julian Assange.

Falando ao apresentador da FOX News, Tucker Carlson, Tara Reade – uma das oradoras que comparecerão ao comício – argumentou que os americanos estão fartos de ver seu governo gastar quase US$ 100 bilhões em ajuda à Ucrânia enquanto os problemas domésticos estão sendo ignorados. “Nossa infraestrutura está caindo aos pedaços. A América está se tornando um estado falido”, ela explicou.













Reade também insistiu que os EUA e a OTAN eram responsáveis ​​pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que ela disse ter começado em 2014 durante o golpe de Maidan patrocinado pelo Ocidente.

“Os palestrantes estão todos se reunindo para pedir a abolição da OTAN, porque não é uma força de manutenção da paz, é uma força agressiva que está avançando contra as fronteiras da Rússia, e agora estamos nos aproximando da Terceira Guerra Mundial,” acrescentou Reade.

De acordo com o site Rage Against War, a manifestação está marcada para começar no Lincoln Memorial às 12h30 de domingo, marcando quase um ano desde o início das hostilidades entre a Rússia e a Ucrânia, bem como o fim de semana do Dia do Presidente.