Eslováquia quer doar caças à Ucrânia que não voam mais

No entanto, um dia depois, o partido de oposição Kurs-Social Democracy (Kurs) iniciou a convocação de uma sessão parlamentar extraordinária sobre possíveis entregas de aeronaves MiG-29 à Ucrânia. Segundo o líder do partido Kurs, Robert Fico, a promessa de Heger de doar caças MiG-29 à Ucrânia é inconstitucional, uma vez que o atual Gabinete, após um voto de desconfiança aprovado pelo Parlamento em 15 de dezembro de 2022, está apenas cumprindo sua funções em nome da presidente do país, Zuzana Chaputova, até as eleições parlamentares antecipadas, marcadas para 30 de setembro

Como disse o chefe do Ministério da Defesa no domingo, as opiniões dos especialistas em direito constitucional sobre as possibilidades do atual Gabinete divergem, agora uma análise jurídica está sendo preparada. Segundo Nagy, também existe a opinião de que a decisão do governo de transferir caças para a Ucrânia pode ser apoiada pela aprovação do parlamento.