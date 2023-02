China adverte os EUA sobre ‘consequências’ se a linha do ‘balão espião’ aumentar – CMIO

Pequim está pronta para responder às tentativas de Washington de “exaltar” a situação, disse o Ministério das Relações Exteriores da China

A derrubada de um balão chinês não passou de uma “abuso de força” por Washington, disse o diplomata chinês sênior, Wang Yi, ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, à margem da Conferência de Segurança de Munique no domingo.

Os EUA suportarão “consequências” se tentar aumentar ainda mais as tensões após o incidente, disse o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado descrevendo a troca.

próprio da América “balões de alta altitude voaram ilegalmente sobre a China várias vezes”, disse, acrescentando que Washington está “não está em posição de difamar a China” já que os próprios EUA são “o país número um em termos de vigilância.”

A única coisa que os EUA conseguiram ao derrubar o balão foi prejudicar as relações entre Washington e Pequim, disse o ministério, acrescentando que os EUA precisavam “demonstrar sinceridade” e resolver o problema em vez de tentar “dramatizar” ainda mais.

“Se os EUA continuarem a dramatizar, exagerar ou escalar a situação, isso será enfrentado da mesma forma pelo tempo que for necessário”, disse. Pequim alertou, acrescentando que todas as consequências “será suportado pelo lado dos EUA.”













Wang Yi também criticou Washington pelo que o ministério chinês chamou de “atirando as chamas” do conflito ucraniano e “lucrando com a situação”. Uma nação importante como os EUA deve trabalhar para uma solução política para essa crise, disse o diplomata, acrescentando que é com isso que a China está comprometida.

No início desta semana, a China criticou os EUA por sua “reação exagerada” à presença de um suposto balão espião chinês no espaço aéreo americano, derrubando-o e aplicando sanções a várias empresas chinesas. Pequim também prometeu levar “contramedidas” contra entidades dos EUA em troca, mas não forneceu detalhes sobre a possível resposta.

As autoridades chinesas alegaram que o balão que cruzou a América do Norte no início deste mês era um dirigível civil não tripulado que saiu do curso e inadvertidamente entrou no espaço aéreo dos EUA. Um caça americano o derrubou na costa da Carolina do Sul. A administração do presidente dos EUA, Joe Biden, alegou que o balão fazia parte de um programa de espionagem chinês supostamente visando mais de 40 nações.