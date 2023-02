Talibã revela planos para bases militares americanas abandonadas – CMIO

A incipiente liderança do Talibã no Afeganistão deve usar bases militares abandonadas pelos Estados Unidos durante sua retirada do país em 2021 como ‘zonas econômicas especiais’ para empresas como parte de um esforço para apoiar a autossuficiência econômica, disse um alto funcionário do governo em um comunicado no domingo.

“Após uma discussão aprofundada, foi decidido que o Ministério da Indústria e Comércio deveria assumir progressivamente o controlo das restantes bases militares das forças estrangeiras com a intenção de as converter em zonas económicas especiais”, disse. disse o vice-primeiro-ministro interino Mullah Abdul Ghani Baradar.

Isso ocorre depois que o ministro interino do Comércio, Haji Nooruddin Azizi, disse no início deste ano que o governo talibã pretende lançar um “programa nacional de autossuficiência” para aumentar o uso de produtos nacionais.

“Apoiaremos qualquer item que possa nos ajudar na autossuficiência”, ele disse, acrescentando que esta mensagem seria “encorajado [to] pessoas através das mesquitas.”













Agências de ajuda humanitária alertaram para uma crise humanitária potencialmente grave, já que a economia do Afeganistão luta sob o domínio do Talibã após sua tomada depois que tropas estrangeiras deixaram o país após quase 20 anos de guerra.

O grupo fundamentalista islâmico experimentou pouca ou nenhuma resistência das forças do presidente Ashraf Ghani quando capturou a capital afegã Cabul em 15 de agosto de 2021, ao retornar ao poder depois que os EUA derrubaram seu regime duas décadas antes.

A tomada do poder levou ao congelamento dos ativos do banco central no exterior, bem como à imposição de sanções ao seu setor bancário. O país também é fortemente dependente da ajuda humanitária. No entanto, o Banco Mundial fez recentemente uma avaliação melhor do que o esperado dos assuntos fiscais do Afeganistão, dizendo que altas exportações e uma taxa de câmbio estável foram observadas sob o domínio do Talibã.

O Talibã diz que continua comprometido em impulsionar sua economia por meio do comércio e do investimento – embora os investidores estrangeiros estejam ansiosos com a ideia de estabelecer relações comerciais após uma série de ataques no país.

Em dezembro, homens armados abriram fogo em um hotel frequentemente usado por empresários chineses, no que foi visto como um alerta para investidores estrangeiros que cogitam trabalhar com o governo liderado pelo Talibã. O Estado Islâmico (EI, anteriormente ISIS) assumiu a responsabilidade pelo ataque terrorista.