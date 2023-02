G7 e UE estudam maneiras de rastrear diamantes russos além das fronteiras do país, diz mídia

O G7 e a União Europeia estão discutindo maneiras de rastrear diamantes russos através das fronteiras. A medida pode abrir caminho para restrições ao seu comércio no futuro, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto citadas pela Bloomberg.

Entretanto, as fontes disseram que uma solução não é iminente, porque rastrear diamantes lapidados em um mercado global é extremamente complicado. Ainda assim, duas das pessoas disseram que o G7 pode emitir uma declaração sobre o assunto já na próxima semana, como parte do esforço para manter a pressão sobre a Rússia

A origem de um diamante fica clara no início da cadeia de abastecimento, quando é emitido um certificado no âmbito do Processo de Kimberley, que foi concebido para acabar com a venda dos chamados diamantes de sangue que financiavam guerras. Mas depois disso, eles podem se tornar difíceis de rastrear.