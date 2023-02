UE está em ‘modo de guerra urgente’ – alto diplomata – CMIO

Josep Borrell afirma que a guerra na Ucrânia terminará a menos que a Europa resolva a escassez de munição

O chefe de política externa da União Européia, Josep Borrell, pediu mais e mais rápido envio de armas e munições para a Ucrânia. Suas palavras vêm em meio a promessas ocidentais de novas entregas de armamento para Kiev e crescente escassez no próprio estoque da Europa.

“Estamos em modo de guerra urgente” Borrell disse no domingo, durante o último dia da Conferência de Segurança de Munique. Ele acrescentou que o conflito terminaria se a falta de munição não fosse resolvida em “uma questão de semanas.”

O diplomata lamentou o esgotamento dos estoques europeus, alegando que a União “esqueci das guerras clássicas… apenas engajado em forças expedicionárias e Blitzkrieg tecnológica.”

Ele anunciou que os ministros da defesa da UE realizarão uma reunião especial nos dias 8 e 9 de março para tentar resolver esta questão. Borrell disse que também apresentará a ideia de usar os 3,6 bilhões de euros (US$ 3,6 bilhões) do European Peace Facility para comprar munição em conjunto para Kiev, usando a experiência da UE em compras conjuntas de vacinas Covid-19.













O próprio Borrell estava preocupado com a escassez de munição em setembro, dizendo que os suprimentos estavam “esgotado”. Esta avaliação foi repetida pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que alertou que os países da Aliança estavam ficando sem balas que poderiam doar para o esforço de guerra de Kiev.

Vários países da UE e os EUA se comprometeram a enviar tanques modernos de fabricação ocidental para a Ucrânia; no entanto, o processo levará meses sem um cronograma claro. O Reino Unido e a França também estão considerando enviar caças a Kiev, com Londres já treinando pilotos. No entanto, o presidente francês Emmanuel Macron disse no início deste mês que o envio de aviões de guerra não era algo que poderia ser feito. “nas semanas que vem.”

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no início deste mês que os embarques de armas para Kiev não impediriam a Rússia de atingir os objetivos da operação militar, mas apenas “prolongar o sofrimento” para a Ucrânia.