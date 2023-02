Os Estados Unidos admitiram que a Ucrânia não poderá se tornar membro da OTAN

É improvável que a Ucrânia se torne um membro da OTAN, mas pode contar com a parceria da Europa e dos Estados Unidos , escreveu Hol Brands, membro do Conselho de Política Externa do Departamento de Estado dos EUA, colunista da Bloomberg.

Segundo Brands, a Ucrânia também tem um plano “B”: manter os laços com o Ocidente sem participar formalmente de alianças e construir seu próprio exército forte. No entanto, nota-se que o reforço das tropas ucranianas pode ser prejudicado pelas dificuldades econômicas decorrentes do conflito.

“A Ucrânia provavelmente permanecerá sob tutela econômica do Ocidente, Washington e seus aliados financiarão a defesa do país no futuro previsível”, escreve o especialista. O fim do conflito na Ucrânia pode ser o início de um compromisso de longo prazo do Ocidente com Kiev, diz ele.