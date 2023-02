EUA não atraem mais os ricos do mundo – estudo – CMIO

A entrada de indivíduos com alto patrimônio líquido caiu drasticamente no ano passado, de acordo com a Henley & Partners

A América não é mais um local de residência tão tentador para os ricos do mundo como era antes da pandemia de Covid-19, descobriu um relatório de riqueza recém-lançado da consultoria de imigração Henley & Partners, com sede em Londres.

De acordo com o relatório, o fluxo de indivíduos com alto patrimônio líquido para o país caiu mais de 80% no ano passado em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O número caiu para apenas 1.500 milionários em 2022, de até 10.800 entre 2013 e 2019. O relatório afirma que “o país está perdendo seu brilho entre milionários migrantes” e “o ‘Sonho Americano’ está agora em suporte de vida.”

O relatório também observou que os países de origem dos recém-chegados mudaram. Enquanto anteriormente a maioria dos candidatos a programas de migração de investimento eram de “nações em desenvolvimento que tinham passaportes fracos, com acesso limitado à isenção de visto e baixa mobilidade econômica,” a maioria dos recém-chegados atuais são de países desenvolvidos.

Segundo analistas, os ricos são um indicador da saúde de uma economia devido à sua capacidade de se movimentar livremente pelo mundo, e isso fornece “um sinal de alerta precoce sobre as tendências futuras do país.” Os dados da empresa mostram que, em 2014, os EUA tiveram as maiores entradas líquidas de indivíduos cuja riqueza chega a US$ 1 milhão ou mais. No entanto, em 2022 o país ocupou apenas o 6º lugar nesta classificação, ficando atrás dos Emirados Árabes Unidos, Austrália, Singapura, Canadá e Suíça.

“As pessoas ainda estão chegando, mas houve um grande aumento de pessoas que estão saindo,” Andrew Amoils, chefe de pesquisa da New World Wealth, que ajudou na compilação do relatório, afirmou.













O relatório observou que um número maior de americanos ricos está se mudando para o exterior, “buscando pastos mais verdes no exterior em um ritmo sem precedentes”, com alguns explicando sua escolha devido a preocupações com impostos ou segurança. A empresa também notou uma mudança dentro do país, com cidades menores ganhando popularidade entre os residentes ricos, enquanto megalópoles como Chicago e Nova York estão vendo grandes saídas de milionários.

Apesar dessas tendências, os EUA continuam sendo o maior mercado de riqueza no valor de US$ 65 trilhões, com 770 bilionários, 9.630 pessoas com patrimônio de US$ 100 milhões ou mais e 5,3 milhões de indivíduos com alto patrimônio líquido, observa a Henley & Partners. É seguido pela China com US$ 21,7 trilhões em riqueza privada.

