MRE russo condena ataque israelense que deixou cinco mortos em Damasco, na Síria

“Partimos do fato de que a continuação de uma prática tão cruel é absolutamente inaceitável, especialmente nas condições em que muitos países do mundo, incluindo a Rússia, estão ajudando ativamente a Síria a superar as consequências do terremoto devastador, enviando seus socorristas, médicos e suprimentos humanitários para o país”, acrescentou o ministério.