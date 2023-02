Shakespeare sinalizado como literatura de ‘extrema direita’ no Reino Unido – mídia – CMIO

As obras do dramaturgo britânico estavam entre as supostamente incluídas em uma lista de ‘textos-chave’ lidos por nacionalistas brancos

Vários dos programas de televisão, filmes e obras literárias mais respeitados do Reino Unido foram incluídos em uma lista de obras que poderiam potencialmente encorajar simpatias de extrema-direita, compiladas pelo programa antiterrorista ‘Prevent’, financiado pelos contribuintes e liderado pelo governo, de acordo com ao Correio Diário.

Obras de JRR Tolkien, Aldous Huxley, George Orwell e até William Shakespeare, assim como os filmes clássicos ‘A Ponte do Rio Kwai’ e ‘A Grande Fuga’ foram citados em uma lista publicada pelo jornal britânico no sábado como sendo destacados por o cão de guarda do contraterrorismo, por seu uso potencial por agitadores de extrema direita para promover pontos de vista problemáticos online.

“Isto é verdadeiramente extraordinário,” o historiador e locutor Andrew Roberts disse sobre a lista ao tablóide. “Esta é a lista de leitura de quem quer uma educação cultural, civilizada e liberal.

“Ele inclui algumas das maiores obras do cânone ocidental e, em alguns casos – como ‘O Agente Secreto’ de Joseph Conrad – poderosas críticas ao terrorismo. [Edmund] Burke, Orwell e Tolkien foram todos escritores antitotalitários.”













Além de filmes e obras literárias, programas de televisão como a série original ‘House of Cards’ e até mesmo ‘Great British Railway Journeys’ da BBC, apresentado pelo ex-político conservador Michael Portillo, são citados por ‘Prevent’ como potencialmente atraentes para pessoas com pontos de vista de extrema-direita.

Ele disse em um relatório recente de sua Unidade de Informação e Comunicação de Pesquisa (RICU) que cantos de extrema-direita da internet promoveram ‘listas de leitura’ e ‘textos importantes’, bem como outras mídias que poderiam alimentar o radicalismo online.

O programa de combate ao terrorismo ‘Prevent’ foi criado pelo governo britânico em 2011 como um meio de proteção contra “pessoas vulneráveis ​​sendo atraídas para o comportamento criminoso”, com ênfase no combate a grupos de ultradireita e ao extremismo islâmico.

No entanto, uma auditoria recente de suas práticas constatou que ‘Evitar’ “muitas vezes fica bem aquém do limiar do extremismo” e que isso “tem dois pesos e duas medidas ao lidar com a extrema-direita e o islamismo.”

A Anistia Internacional também criticou fortemente o projeto, dizendo que é “profundamente preconceituoso” e tem “sem legitimidade”.

Apesar de suas falhas percebidas, conforme destacado pela revisão de seus padrões e práticas, grandes mudanças não são esperadas na gestão de ‘Prevent’, que tem custos operacionais de £ 49 milhões por ano.