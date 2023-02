Corpos de 18 migrantes são encontrados abandonados em caminhão — CMIO

Seis pessoas foram acusadas de tráfico humano na Bulgária após o incidente

Promotores da Bulgária acusaram seis pessoas de tráfico humano após a descoberta, na sexta-feira, perto da capital, Sofia, de um caminhão abandonado contendo os restos mortais de 18 migrantes afegãos que morreram sufocados.

“As vítimas morreram lenta e dolorosamente”, Borislav Safarov, chefe do Serviço Nacional de Investigação do país e vice-promotor-chefe, disse no sábado. Ele acrescentou que o motorista ignorou os repetidos pedidos para parar o veículo, apesar das batidas persistentes na cabine.

O motorista e um acompanhante abandonaram a caminhonete ao descobrirem os óbitos.

"Este caso mostra uma extrema insensibilidade e demonstra que os migrantes são vistos apenas como mercadorias que precisam ser transportadas de um lugar para outro, independentemente de estarem vivos ou mortos", afirmou. acrescentou Safarov.













O caminhão transportava um total de 52 migrantes afegãos que estavam escondidos sob tábuas de madeira e cobertos por papel alumínio para evitar a tecnologia de imagem térmica, e que chegaram da Turquia via Sérvia. Eles tinham como destino a Europa Ocidental, de acordo com as investigações iniciais. Os migrantes sobreviventes foram transportados para hospitais locais na sexta-feira, onde todos estão em condição estável.

Seis búlgaros, incluindo o suposto líder de um grupo de tráfico humano, foram indiciados pelas autoridades – um dos quais, que permanece foragido, foi acusado à revelia, de acordo com um porta-voz do Ministério Público de Sófia.

Os membros do grupo de contrabando podem pegar até 15 anos de prisão por condenação, incluindo homicídio involuntário, participação no crime organizado e tráfico de pessoas. Safarov acrescentou que as 18 vítimas tinham entre 13 e 35 anos e que cada uma pagou cerca de US$ 7.500 aos traficantes.

A Bulgária, que é um estado membro da UE, é frequentemente usada como ponto de entrada no bloco europeu por migrantes que buscam obter acesso às nações da Europa Ocidental através de sua fronteira sul com a Turquia.

Milhares de migrantes tentam fazer a viagem todos os anos, fugindo da guerra e da pobreza no Oriente Médio, África e Ásia. Um relatório das Nações Unidas alertou para uma crise humanitária iminente no Afeganistão desde que o Talibã assumiu o controle do país em 2021, com a expectativa de que cada vez mais migrantes fujam para os países ocidentais.