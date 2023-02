Bancos de alimentos do Reino Unido sob pressão recorde – estudo – CMIO

Quase 90% dos entrevistados viram uma demanda crescente, de acordo com a Independent Food Aid Network

Os bancos de alimentos do Reino Unido estão sendo sobrecarregados por um “sem precedente” aumento na demanda em meio à inflação de dois dígitos e à crise do custo de vida, segundo uma nova pesquisa.

De acordo com a pesquisa divulgada no domingo pela Rede Independente de Ajuda Alimentar (IFAN), instituição que reúne mais de 550 bancos de alimentos independentes, 89% das organizações registraram aumento no número de pessoas que buscam apoio em dezembro e janeiro em comparação com o mesmo período há um ano.

Além disso, mais de 80% dos bancos de alimentos relataram que muitos britânicos que pediam ajuda o faziam pela primeira vez na vida. Cerca de 50% das organizações pesquisadas também afirmaram que, se a demanda aumentasse, seriam obrigadas a cortar o volume de atendimento ou a recusar totalmente alguns candidatos.

O documento atribuiu esses desenvolvimentos principalmente ao aumento do custo de vida. Estes foram estimulados pela inflação vertiginosa e pelos preços elevados da energia, exacerbados pelas sanções que o Ocidente impôs à Rússia devido ao conflito na Ucrânia. Outras razões incluem salários inadequados e o tempo de espera necessário para receber um primeiro pagamento da previdência social das autoridades, bem como deduções de benefícios.













Alertando que a situação atual é “insustentável”, O IFAN instou o governo do Reino Unido a aumentar a assistência da previdência social para cobrir os crescentes custos diários e a eliminar o período de espera de cinco semanas para receber o primeiro cheque da previdência social.

Embora nos últimos meses a inflação no Reino Unido tenha diminuído um pouco, em janeiro ainda era de 10,1%. Enquanto isso, a inflação de alimentos atingiu 16,7% no mesmo mês.

Diante desse cenário, no início deste mês, o Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Social afirmou que as famílias do Reino Unido estavam sofrendo um “permanente” redução dos padrões de vida em meio à crise. Ele também alertou que sete milhões – ou um em cada quatro – lares britânicos seriam incapazes de cobrir totalmente suas contas de energia e alimentação a partir de abril, quando o governo começar a reduzir seu programa de subsídios.