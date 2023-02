Coreia do Sul e EUA respondem ao lançamento de míssil por Pyongyang – CMIO

A Coreia do Sul e os EUA realizaram exercícios aéreos combinados no domingo, um dia depois que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico de longo alcance no mar, disse o Estado-Maior Conjunto (JCS) em Seul.

Como parte do exercício, caças F-35A e F-15K sul-coreanos e F-16 dos EUA escoltaram aeronaves B-1B americanas que entraram na zona de identificação de defesa aérea do sul, disse o JCS. Não especificou quantos bombardeiros estratégicos B-1B estavam envolvidos.

Cerca de dez aeronaves foram embaralhadas como parte dos exercícios, de acordo com a agência de notícias Yonhap. Eles voaram em formação sobre o Mar Amarelo, o Mar da China Oriental e a parte sul da Coreia do Sul.

“O treinamento desta vez demonstrou as capacidades de defesa combinadas Coreia do Sul-EUA e postura apresentando as forças esmagadoras da aliança,” disse Seul.

De acordo com o JCS, este último exercício aéreo confirmou a posição dos EUA "couraçado" compromisso de defender a Coréia do Sul e sua promessa de dissuasão estendida, que pede a Washington que use todas as suas capacidades militares, incluindo armas nucleares, em caso de ataque a seus aliados.













No início do dia, a Coreia do Norte confirmou que havia disparado seu míssil balístico intercontinental Hwasong-15 no sábado, o primeiro teste desse tipo desde 1º de janeiro.

O “surpresa” O exercício de lançamento foi realizado por ordem do líder do país, Kim Jong-un, informou a agência de notícias estatal KCNA de Pyongyang.

O teste confirmou a capacidade da Coreia do Norte de lançar um “contra-ataque nuclear fatal contra as forças hostis” e tornou-se “prova clara da confiabilidade segura de nossa poderosa dissuasão nuclear física”, disse.

O míssil caiu cerca de 200 quilômetros (125 milhas) a oeste da costa da ilha japonesa de Oshimo, com Tóquio descrevendo o movimento da Coreia do Norte como “um ato de violência que aumenta a provocação à ordem internacional.”

O teste seguiu as promessas de Pyongyang de apresentar uma “sem precedentes persistente, forte” resposta aos próximos exercícios conjuntos da Coréia do Sul e dos EUA. Está planejado que os exercícios simulados por computador desta semana para lidar com uma ameaça nuclear norte-coreana sejam seguidos pelo Freedom Shield, os principais jogos de guerra entre os aliados planejados para março.

Pyongyang já havia protestado vigorosamente contra esses exercícios, chamando-os de “ensaio geral” para uma invasão em grande escala da Coreia do Norte.