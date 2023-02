O legado de Fidel Castro vive enquanto Cuba continua enviando ‘médicos, não bombas’ em todo o mundo – CMIO

O icônico líder revolucionário deixou o cargo de presidente há 15 anos, mas sua nação mantém seu curso

Logo após os recentes terremotos devastadores em Türkiye e na Síria, Cuba enviou equipes médicas às áreas afetadas para prestar assistência às vítimas.

A partida foi marcada por uma cerimônia de despedida, que contou com uma grande foto de Fidel Castro. Foi bastante apropriado, pois a solidariedade médica internacional que Cuba estende regularmente a países em todo o mundo é uma ideia do próprio falecido líder icônico, que, em 2003, proclamou com orgulho que Cuba não joga bombas em outros países, mas envia médicos para eles. .

Embora Castro tenha se aposentado de suas funções oficiais como presidente de Cuba há 15 anos, ele continua sendo um líder em solidariedade e paz. Médicos cubanos foram enviados a mais de 70 países ao longo dos anos, incluindo quase 40 países diferentes em 2020 para ajudar na luta contra a Covid-19. Em 2010, mesmo o New York Times reconheceu a exitosa campanha de Cuba contra a epidemia de cólera que irrompeu no Haiti após outro terremoto. Em 2014, o Horários da mesma forma deu crédito à liderança de Cuba na luta com sucesso contra o Ebola na África:

“Cuba é uma ilha empobrecida que permanece em grande parte isolada do mundo e fica a cerca de 4.500 milhas das nações da África Ocidental, onde o Ebola está se espalhando em um ritmo alarmante. No entanto, tendo prometido enviar centenas de profissionais médicos para a linha de frente da pandemia, Cuba deve desempenhar o papel mais robusto entre as nações que buscam conter o vírus.

A contribuição de Cuba destina-se, sem dúvida, pelo menos em parte, a reforçar sua posição internacional sitiada. No entanto, deve ser elogiado e imitado.”

Além disso, pacientes de 26 países da América Latina e do Caribe viajaram a Cuba para ter sua visão restaurada por médicos cubanos no que foi apelidado de “Operação Milagre”. Entre eles estava Mario Teran, o soldado boliviano que atirou e matou Che Guevara.













Em 2014, Fidel recebeu o Prêmio Confúcio da Paz por seus esforços para acabar com as tensões com os Estados Unidos e por seu trabalho para eliminar as armas nucleares. Além disso, ele desempenhou um papel fundamental ajudando a iniciar, hospedar e mediar as negociações de paz entre o governo colombiano e os guerrilheiros das FARC, que resultaram em um acordo de paz em 2016, encerrando 52 anos de conflito civil brutal.

O papel histórico que Fidel Castro desempenhou sempre foi superdimensionado para um país tão pequeno quanto a nação insular de Cuba e, como resultado, seu impacto foi sentido além de suas fronteiras. Um dos primeiros países que Cuba ajudou, no início dos anos 1960, foi a Argélia, que recentemente conquistou sua independência da França. Conforme descrito por Piero Gleijeses, professor da Universidade Johns Hopkins, em seu livro Missões conflitantes:

Foi um gesto incomum: um país subdesenvolvido oferecendo ajuda gratuita a outro em apuros ainda mais difíceis. Foi oferecido em um momento em que o êxodo de médicos de Cuba após a revolução obrigou o governo a esticar seus recursos ao lançar seus programas domésticos para aumentar o acesso em massa aos cuidados de saúde. “Era como um mendigo oferecendo sua ajuda, mas sabíamos que o povo argelino precisava ainda mais do que nós e que eles mereciam”, disse. [Cuban Minister of Public Health] comentou Machado Ventura. Foi um ato de solidariedade que não trouxe nenhum benefício tangível e teve um custo material real.

Isso pode ser dito de todos os atos de solidariedade internacional de Cuba.

Enquanto isso, o que poucos no Ocidente sabem é que Cuba, sob a liderança de Fidel e com o apoio da URSS, desempenhou um papel fundamental na libertação da África Austral da dominação americana e sul-africana da era do apartheid e, finalmente, no fim do apartheid no país. em si. Foi por esta razão que a primeira nação que Nelson Mandela visitou após sua libertação da prisão foi Cuba. Enquanto estava lá, Mandela elogiou a nação como “uma fonte de inspiração para todas as pessoas que amam a liberdade.” Mesmo o Washington Post reconheceu Fidel Castro como um herói da África.

Após o desastre de Chernobyl em 1989, Cuba acolheu e tratou 24.000 crianças afetadas. Muitos desses indivíduos e suas famílias ainda vivem lá até hoje. Este ato de solidariedade não pode ser subestimado, dadas as condições econômicas da nação insular na época. Enquanto Cuba se beneficiou muito com o apoio da URSS e do Bloco Oriental após a Revolução de 1959, liderada por Fidel, em 1989 os governos comunistas haviam caído e a ajuda da própria URSS, que entraria em colapso em 1991, estava secando. Como resultado de tudo isso, Cuba entraria no que chamou de “Período Especial”, um período de grande privação econômica que muitos acreditavam que também levaria ao colapso da Revolução Cubana. Mas Fidel e Cuba resistiram e continuaram a estender ajuda a pessoas de todo o mundo, mesmo quando estavam tendo problemas para alimentar seu próprio povo.













Devido à intensificação das sanções dos EUA e ao bloqueio a Cuba sob o presidente Donald Trump, e continuado sob o presidente Biden, Cuba entrou agora em um momento que rivaliza com o “Período Especial”. Mesmo antes do endurecimento das sanções por Trump – a implacável guerra econômica dos EUA contra Cuba, descrita por Havana como “genocida”, custou ao país uma receita estimada em US$ 1,1 trilhão e negou ao povo cubano “remédios que salvam vidas, alimentos nutritivos e equipamentos agrícolas vitais”.

Durante o auge da pandemia de Covid-19, os EUA até bloquearam a entrega de ajuda médica crítica, incluindo máscaras e equipamentos de diagnóstico, a Cuba.

Os EUA estão punindo Cuba e o povo cubano não por suas deficiências e fracassos, mas por causa de seus próprios sucessos. E entre os sucessos da Revolução Cubana que Fidel Castro liderou mesmo depois de deixar oficialmente o poder, está a solidariedade inigualável de Cuba com o mundo. O discurso de “médicos, não bombas” de Fidel contrastava implicitamente seu país com os Estados Unidos, que é de longe o maior fornecedor de armas do mundo, ao mesmo tempo em que ajuda cada vez menos com ajuda humanitária. De fato, as sanções dos EUA estão diretamente no caminho dos esforços humanitários em países como a Síria – um país que os EUA continuam a estrangular economicamente mesmo em face do recente terremoto.

José Marti, o revolucionário cubano e poeta que inspirou o próprio Fidel Castro, disse uma vez que “existem dois tipos de pessoas no mundo – aquelas que amam e criam, e aquelas que odeiam e destroem.” É evidente que Cuba, continuamente inspirada nas idéias e no exemplo de Fidel, é do primeiro tipo.