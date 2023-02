Os russos mudam para carros usados ​​à medida que os preços dos novos modelos disparam – CMIO

As vendas de automóveis usados ​​representaram quase 75% no ano passado, mostram dados recentes

Os gastos com carros novos na Rússia caíram mais da metade no ano passado devido ao impacto das sanções ocidentais e ao aumento dos preços, informou a Reuters na sexta-feira, citando a agência analítica Autostat.

Os números mais recentes mostram que os russos gastaram 1,5 trilhão de rublos (US$ 20,4 bilhões) ou 52% menos em carros novos no ano passado, enquanto o número de carros novos vendidos caiu 58,8% com os preços subindo acentuadamente, interrompendo as vendas.

A produção de automóveis também caiu para o nível mais baixo desde o início dos anos 1990, disse a agência, quando as montadoras ocidentais interromperam a produção e venderam fábricas.

A indústria automobilística da Rússia, que depende fortemente de investimentos e equipamentos estrangeiros, foi atingida por um êxodo de fabricantes internacionais devido às sanções ocidentais. As montadoras americanas, europeias e japonesas deixaram o país ou suspenderam as entregas de carros e componentes, interrompendo a produção local por tempo indeterminado.













À medida que os gastos com carros de passageiros novos diminuíram, as vendas de usados ​​aumentaram 14%, segundo dados da Autostat. Os veículos usados ​​representaram quase 75% de todos os carros vendidos em 2022.

“O dinheiro fluiu para o mercado de carros usados ​​à medida que os preços dos carros usados ​​se sustentavam, enquanto, ao mesmo tempo, a estrutura do mercado de carros novos mudou significativamente”, disse. O CEO da Autostat, Sergey Udalov, disse à Reuters.

O preço médio dos carros novos vendidos em 2022 aumentou 17%, para 2,33 milhões de rublos (US$ 31.289), enquanto o dos carros usados ​​subiu 32%, para 890.000 rublos (US$ 11.953), informou a agência.

Analistas de mercado, no entanto, preveem uma rápida recuperação do mercado, esperando que as vendas de novos modelos subam para cerca de 800.000 este ano, de 687.370 no ano passado.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT