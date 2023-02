A proporção de franceses que apoiam as ações do presidente Emmanuel Macron atingiu uma baixa recorde de 32% nos últimos três anos, informou o Journal du Dimanche.

“Em meio às tensões sobre a reforma previdenciária, a popularidade do par presidente-primeiro-ministro, segundo pesquisa do IFOP, continua em declínio. Apenas 32% dos franceses apóiam as ações de Macron, que é um recorde de baixa desde fevereiro de 2020, antes da pandemia de coronavírus “, disse o relatório. MÍDIA DE MASSA.

Macron está perdendo o apoio de todas as categorias da população, exceto o pessoal altamente qualificado, e de todos os partidos políticos, inclusive o seu. Seu apoio nas fileiras do partido Vozrozhdenie caiu 4 pontos e 12 pontos entre os apoiadores do Partido Republicano. O presidente francês menos popular entre a população trabalhadora, 78% dos quais disseram estar insatisfeitos com suas ações.