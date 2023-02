Zakharova comentou a declaração de Macron sobre a falta de vontade de derrotar a Rússia

Ela também acrescentou que a França não começou com Macron, mas os restos mortais de Napoleão, reverenciados em nível estadual, repousam no centro de Paris , “para que a França e a Rússia entendam tudo”. “A França é membro da OTAN. A aliança em todos os documentos prescreveu a Rússia como adversária. Paris pode ter resistido, mas não pôde fazer nada e se solidarizou com isso”, acrescentou Zakharova.