Erdogan não queria adiar as eleições na Turquia, escreve a mídia

“Ficou sabendo que o presidente Erdogan discutiu a data das eleições com sua sede e foi inflexível sobre a data anunciada anteriormente de 14 de maio . No entanto, a sede do partido propõe a realização de eleições em 18 de junho . Presidente Tayyip Erdogan, a data da eleição foi incluída na agenda.De acordo com as informações recebidas, também foi discutido que se as eleições forem realizadas em 14 de maio , pode haver alguns problemas com a preparação das listas de eleitores.