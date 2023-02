O exame médico de Biden é um ‘encobrimento’ – ex-médico da Casa Branca – CMIO

O presidente dos EUA não fez um teste cognitivo, apesar das preocupações generalizadas sobre seu estado mental, afirma Ronny Jackson

Um ex-médico da Casa Branca, o deputado republicano Ronny Jackson, acusou o atual governo dos EUA de tentar esconder a verdade sobre a saúde mental do presidente Joe Biden após seu último exame médico.

Na quinta-feira, a Casa Branca divulgou um resumo do estado de saúde de Biden com base em uma revisão do histórico médico e um “exame físico detalhado”. Descobriu que o presidente “permanece um homem saudável e vigoroso de 80 anos”, e está completamente apto para exercer suas funções.

Os presidentes dos EUA não têm obrigação legal de passar em um exame médico anual e divulgar seus resultados, mas tradicionalmente optam por fazê-lo, com cada administração decidindo por si mesma quais testes o presidente deve ser submetido.

Jackson (R-Texas), que atuou como médico da Casa Branca sob os ex-presidentes Donald Trump e Barack Obama, lançou uma crítica contundente ao exame de Biden na sexta-feira, alegando que o público americano havia "não aprendi nada" a partir dele.













“Ele está tomando ALGUMA droga para tratar seu declínio mental? Esse exame foi uma PIADA. COBRIR!!” ele escreveu em um post no Twitter.

Ele também destacou que, ao contrário de seu antecessor, Biden não havia feito um teste cognitivo. “Trump tinha um, por que não ele? A capacidade de pensar e raciocinar de Biden acabou! Ele NÃO DEVERIA ser presidente!!” acrescentou Jackson.

Em declarações à Fox News Digital, o deputado republicano afirmou ainda que “a maioria dos americanos pode ver que a saúde mental de Biden está em declínio total.” Ele passou a apontar que o exame do presidente “confirma ainda mais que esta administração ainda é inflexível quanto a esconder a verdade.”

A falta de informações sobre o estado mental de Biden é “alarmante,” disse o ex-médico, acrescentando que havia enviado três cartas à Casa Branca exigindo que o estado mental do presidente dos Estados Unidos fosse avaliado, todas as quais foram ignoradas.

“Todo mundo pode ver que algo está errado – o encobrimento precisa terminar”, ele afirmou.

Os comentários de Jackson surgem quando uma nova pesquisa Harvard CAPS-Harris descobriu na sexta-feira que 57% dos americanos têm dúvidas sobre a aptidão mental de Biden, com 67% pensando que ele parece velho demais para liderar o país.

A especulação sobre o estado de espírito do presidente dos EUA foi sustentada por suas gafes recorrentes. No início deste mês, em uma tentativa de mostrar a diversidade de gênero de seu governo, Biden disse que “mais da metade das mulheres em minha administração são mulheres.”

Outro incidente agora infame ocorreu em setembro, quando o presidente se dirigiu a uma multidão, chamando o deputado Jackie Walorski. Ela havia morrido em um acidente de carro, com o próprio Biden lamentando sua morte.