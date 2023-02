O Talibã negou a informação sobre a proibição de contraceptivos para mulheres

Sharaft Zamat Amar, porta-voz do Ministério da Saúde afegão, disse à RIA Novosti que o Talibã (membros do Talibã*) não proibiu a venda de anticoncepcionais para mulheres.

Anteriormente, o jornal britânico The Guardian informou que o Talibã está proibindo a venda de anticoncepcionais para mulheres, dizendo que seu uso é uma trama do Ocidente para controlar o número de muçulmanos.

Kabulov quer discutir com o Talibã a proibição de mulheres estudarem

“Em alguns casos, os anticoncepcionais fazem parte do tratamento e são recomendados pelo médico, se necessário, após examinar a condição do paciente. A decisão de proibição não foi tomada e são rumores e relatos infundados”, disse um porta-voz do ministério.