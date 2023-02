Mídia: General britânico se rebelou por causa das decisões “pervertidas” de Londres

O chefe do Estado-Maior britânico, general Sir Patrick Sanders, ameaçou o Ministério da Defesa demitir-se se o exército continuasse a cortar fundos, informa o Daily Mail.

Segundo jornalistas, amigos do general britânico acreditam que Sanders pode deixar o cargo em protesto, já que a política “pervertida” de cortes leva ao fato de as tropas serem obrigadas a trabalhar com equipamentos obsoletos.