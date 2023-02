Tribunal bielorrusso condena ex-embaixador que apoiou oposição

“Pelo veredicto do tribunal do distrito de Savetsky em Minsk … Astapenko foi considerado culpado … Ele foi condenado à prisão por 5 anos com multa … no valor de 18.500 rublos (bielorrussos) ( cerca de 6,6 mil dólares) -funções administrativas e administrativas, por um período de 5 anos”, lê-se no comunicado no site da Procuradoria-Geral da República.