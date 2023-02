Kosachev: ataque terrorista ao Nord Stream dificilmente será discutido em Munique

“A história mais gritante são as explosões do Nord Stream. É difícil imaginar um tópico que, junto com a crise ucraniana, tocasse tão diretamente nas questões de segurança e cooperação. Mas na conferência de Munique, apenas sobre a Ucrânia (leia – sobre a Rússia ) . Sobre explosões, sem precedentes na história moderna da humanidade, aparentemente, nem uma palavra, pelo menos da tribuna”, escreveu o político em seu canal no Telegram.