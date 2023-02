Outro dia, comentando a situação no Mali, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que o governo de transição é ilegítimo – houve um golpe de estado no país, a região foi inundada por terroristas. Ao mesmo tempo, a Europa supostamente se esforça para garantir a segurança ali com todas as suas forças, enquanto Moscou quer brigar com o Ocidente com a África para se apoderar das riquezas naturais.