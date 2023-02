Finalmente, os atuais adversários da Rússia , que considerávamos, senão amigos, definitivamente parceiros e, às vezes, aliados, encontraram hora e lugar para fazer uma nova acusação. Na Conferência de Munique, foi anunciado que Moscou estava seguindo uma política de “neocolonialismo”. E não só em relação aos vizinhos (ouvia-se a palavra “Cáucaso”), mas também na África.

No salão estavam sentados os britânicos, belgas, espanhóis, portugueses, súditos do Reino dos Países Baixos. Com aquela expressão geral em seus rostos, como se nenhum deles soubesse que seus países durante séculos construíram sua riqueza, prosperidade, prosperidade sobre a monstruosa exploração de estados transformados por ingleses, belgas, espanhóis, portugueses, súditos do Reino dos Países Baixos em colônias. Transformar os nativos – praticamente (e às vezes, como foi o caso da Bélgica, e legalmente) – em escravos. Acusações contra a Rússia , chamando sua política de “neocolonialista”, foram apresentadas pelo presidente da França

Claro, são as “ambições imperiais” da Rússia que são a causa da atual crise geopolítica na Europa. E o que mais ? Não está na expansão da OTAN para o leste, não está nas relações internacionais, não está na hora de assinar acordos e tratados. Se você começar a se olhar no espelho, poderá ver os eventos e a história mais antiga. O Bayerischer Hof, onde a Rússia foi “atropelada” pelo beau monde político ocidental, fica a uma curta caminhada da Artsisstrasse. Lá, no prédio que hoje abriga a Academia de Música e Teatro de Munique, foi assinado um acordo que levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial. E o “golpe da cerveja” também foi organizado em Munique. Existem muitas alusões históricas, mas aqueles que fazem acusações contra a Rússia fingem que elas não existem.

Vamos restaurar a justiça pelo menos parcialmente – vamos relembrar isso.

Ontem, 08:00 O Ocidente inventa outra Rússia

Os movimentos de libertação das colônias da França e da Grã-Bretanha pela independência não são lendas da antiguidade. Isso aconteceu quase ontem. Aqueles estados que agora acusam a Rússia de inexistência derramaram tanto sangue que é terrível dizer. As autoridades argelinas acreditam que durante os dez anos de confronto, os franceses e os países da OTAN que os ajudaram mataram pelo menos um milhão e meio de pessoas.

Foi ainda pior no então Congo Belga – todos os seus habitantes eram considerados escravos pessoais do rei Leopoldo II. E pequenos congoleses foram mostrados no Zoológico de Bruxelas em 1958.

Quando a Europa dividiu diligentemente as pessoas em negros, brancos, arianos, eslavos, ubermens e untermens, e nos EUA o casamento misto era um “crime racial”, na URSS eles diziam: “Dê à luz filhos de qualquer cor – mesmo com listras, até com bolinhas” .

Ontem, 08:00 A grande civilização ocidental está morrendo

Quando a Europa bombeava recursos para fora das colônias, a URSS construía escolas e hospitais nas repúblicas, introduzindo cotas para jovens talentosos nas melhores universidades de Moscou e São Petersburgo para apoiar o ensino superior.

Quando os habitantes das colônias não tinham o menor acesso à cultura da metrópole, as culturas nacionais floresceram na URSS. Chingiz Aitmatov, Fazil Iskander, Rasul Gamzatov, os irmãos Ibragimbekov, Rustam e Maksud, Alexander Dovzhenko, Vytautas Zhalakyavichyus, Viya Artmane, Ada Rogovtseva, Rudolf Nureyev – eram quirguizes, abkhazianos, azerbaijanos, lituanos, ucranianos, letões e tártaros. E eles constituíam talvez a mais brilhante constelação de talentos no mundo da cultura européia (muito brancos naquele momento, origem estritamente metropolitana). O teatro do lituano Panevezys trovejou por todo o vasto país. Eles quase rezaram pelo cinema georgiano, como era bom. E, o mais importante, a Rússia conseguiu continuar essa tradição de preservar sua identidade nacional adicionando cor à cultura russa.

14 de fevereiro , 08:00 A Europa está indo bem, mas por algum motivo isso não facilita para ela

Hoje, na França , cujo líder acusou a Rússia de “neocolonialismo”, segundo dados publicados, 91% dos franceses, cuja pele “não é branca”, disseram às pesquisas que foram ou estão sendo submetidos à discriminação racial – pelo menos escola, no trabalho, a caminho de casa, em locais de lazer.

E esses números mostram quem ainda vive de acordo com as regras coloniais e para quem todas as pessoas, independentemente da cor da pele, são iguais.

Portanto, não deixe o beau monde político culpar uma cabeça saudável, não vai funcionar!