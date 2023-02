Irmã de Kim Jong Un diz que mísseis norte-coreanos não visam Seul

A irmã de Kim Jong-un e vice-chefe do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Kim Yo-jong, disse que os mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) da Coreia do Norte nunca teriam como alvo a Coreia do Sul e Pyongyang não deseja negociar com Seul, mas acusou os EUA e a Coreia do Sul da exacerbação da situação na região e ameaçaram “medidas repressivas” em resposta a cada passo hostil contra a RPDC, relata a Agência Central de Notícias da RPDC (CTAC).