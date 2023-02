Macron quer a Rússia derrotada, mas não ‘esmagada’ – CMIO

Paris se opõe firmemente a “atacar a Rússia em seu próprio solo”, afirmou o líder francês

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse em uma entrevista no sábado que não apoia os apelos para que a Ucrânia leve a guerra ao solo russo até que Moscou sofra uma crise. “derrota total”. O Ocidente, no entanto, ainda considera a Crimeia e outras quatro novas regiões russas como partes da Ucrânia.

“Eu não acho, como algumas pessoas pensam, que devemos almejar uma derrota total da Rússia, atacando a Rússia em seu próprio solo. Esses observadores querem, acima de tudo, esmagar a Rússia… Essa nunca foi a posição da França e nunca será a nossa posição”. Macron disse em entrevista ao Le Journal du Dimanche publicada no sábado.

“Quero que a Rússia seja derrotada na Ucrânia e quero que a Ucrânia seja capaz de defender sua posição”, disse. afirmou o líder francês.

A Crimeia e a cidade de Sevastopol juntaram-se à Rússia em 2014, após um referendo. As Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, bem como as regiões de Kherson e Zaporozhye, fizeram o mesmo no ano passado. Kiev rejeitou os referendos como um “farsa, falso” e prometeu lutar até recapturar os territórios, inspirado pelas promessas de apoio dos apoiadores ocidentais “pelo tempo que for preciso”.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Macron se opõe à mudança de regime na Rússia

Dirigindo-se à reunião de líderes ocidentais, diplomatas, funcionários e espiões na Conferência de Segurança de Munique na sexta-feira, Macron disse que também se opõe a pressionar por um “mudança de regime” em Moscou, argumentando que é improvável que tais métodos levem a algo positivo ou resolvam o conflito em curso na Ucrânia.













“Quando ouço muitas pessoas defendendo a mudança de regime, eu apenas pergunto: para qual mudança? Quem é o próximo? Experimentamos várias vezes na última década muitas mudanças de regime em muitos países. É um fracasso total”, Macron disse à reunião de líderes ocidentais, diplomatas, autoridades e espiões em Munique neste fim de semana para discutir seus esforços em andamento para apoiar as forças armadas de Kiev.

Macron manteve contato com o presidente russo Putin desde o início da operação militar na Ucrânia e alertou o Ocidente contra tentar forçar “humilhante” termos de paz para a Rússia. No entanto, apesar de insistir repetidamente que o conflito só pode terminar com um cessar-fogo e negociações, ele continuou a fornecer às forças de Kiev armas cada vez mais pesadas, incluindo veículos de combate de infantaria e canhões de artilharia.