O primeiro grupo de socorristas cazaques voltou da Turquia para Alma-Ata

ASTANA, 19 de fevereiro – RIA Novosti. O primeiro grupo de socorristas do Cazaquistão que participou de operações de busca e resgate na Turquia na zona de um terremoto devastador voltou a Alma-Ata, informou no domingo o serviço de imprensa do Ministério de Situações de Emergência da república.

O ministério informou anteriormente que funcionários do departamento de resgate foram enviados ao epicentro do terremoto para prestar assistência, seu número total era de 100 pessoas. Os grupos estão equipados com o equipamento necessário, incluem socorristas, equipas caninas e médicos do Centro de Medicina de Catástrofes.

“O primeiro escalão de socorristas do Cazaquistão que trabalhou para eliminar as consequências do terremoto devastador na cidade de Gaziantep voltou com segurança para sua terra natal. O avião com um grupo de socorristas e médicos do Centro de Medicina de Desastres do Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão pousou no aeroporto de Almaty”, diz o relatório.

É explicado que desde o início das operações de busca e salvamento em três regiões da Turquia, as equipes de resgate do Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão resgataram sete pessoas, recuperaram os corpos de 88 mortos, incluindo 10 crianças. As equipes de resgate manualmente, bem como com o envolvimento de equipamentos e equipamentos especiais, desmontaram mais de 250 mil metros cúbicos de entulho. Médicos do Centro de Medicina de Desastres prestaram assistência médica qualificada às vítimas 24 horas por dia. Durante todo o período de trabalho, eles ajudaram mais de 200 moradores e socorristas locais, incluindo quase 30 crianças.

“De acordo com o Centro de Crise para a Eliminação das Consequências do Terremoto (AFAD) da República da Turquia, foram concluídas as operações de busca e salvamento pelas forças do Ministério de Situações de Emergência da República do Cazaquistão em todas as instalações, o agrupamento de forças está voltando aos pontos de implantação permanente”, acrescentou o serviço de imprensa.

Terremotos de magnitude 7,7 e 7,6 ocorreram em 6 de fevereiro com intervalo de nove horas na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia. Os tremores, seguidos por centenas de tremores secundários, foram sentidos em 11 províncias do país e estados vizinhos, incluindo a Síria. Mais de 40.000 pessoas morreram na Turquia, de acordo com os dados mais recentes.