A administração americana esconde a verdade sobre o estado de saúde do presidente dos EUA, Joe Biden, causa “alarme”, com tal declaração em entrevista à Fox News, falou o ex-médico da Casa Branca, o congressista republicano Ronnie Jackson.

O líder norte-americano foi submetido a um exame médico anual na quinta-feira, após o qual a Casa Branca distribuiu um texto de cinco páginas com a conclusão do seu médico assistente, que afirma que Biden está em condições de desempenhar eficazmente as funções de presidente, é saudável e não não sofre de esclerose ou doença de Parkinson.