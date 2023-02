Base militar dos EUA no nordeste da Síria é atingida por foguetes

A base militar dos EUA, localizada no campo de Omar, na província de Deir ez-Zor, foi atingida por um ataque com mísseis, segundo a agência SANA.

“Um ataque com mísseis foi feito na noite de sábado [2] em território controlado ilegalmente pelas forças dos EUA no leste de Deir ez-Zor”, escreve a publicação.

A mídia síria, citando testemunhas oculares, relatou que flashes de luz eram visíveis no céu após o ataque com mísseis. Não há relatos de possíveis baixas ou mortes entre militares dos EUA.

No final de 2017, apesar da derrota dona Síria e no Iraque, os EUA, que intervieram militarmente no país, seguiram suas operações de contraterrorismo.

As forças norte-americanas estão em aliança com formações armadas curdas, como as Forças Democráticas da Síria (SDF, na sigla em inglês), apesar dos protestos do governo sírio.