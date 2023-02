Jimmy Carter rejeita tratamento para passar os últimos dias em paz — CMIO

O ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter, decidiu receber cuidados paliativos em casa, em vez de procurar intervenções médicas adicionais, a fim de “gastar o tempo que lhe resta” com sua família, a instituição de caridade criada pelo veterano político de 98 anos anunciou no sábado.

A decisão segue um “série de curtas internações hospitalares”, e é totalmente apoiado por sua família e equipe médica, de acordo com o Carter Center.

Embora a breve declaração não tenha especificado nenhuma preocupação imediata com a saúde, a condição do homem de 98 anos declinou gradualmente na última década. Em 2015, Carter foi diagnosticado com melanoma e teve uma pequena massa cancerosa removida de seu fígado, mas foi declarado livre do câncer após passar por radiação e imunoterapia. Ele também foi hospitalizado várias vezes após quedas que sofreu em 2019.













A família de Carter pediu “privacidade durante este tempo,” ao expressar gratidão “pela preocupação demonstrada por seus muitos admiradores.”

Carter serviu como o 39º presidente de 1977 a 1981 e continua sendo o líder americano mais antigo até hoje. Seu único mandato foi prejudicado pela inflação de dois dígitos em meio ao choque do petróleo, bem como pela crise dos reféns no Irã, que descarrilou sua reeleição.

Após sua derrota esmagadora para Ronald Reagan, Carter se afastou da política eleitoral e, junto com sua esposa Rosalynn, 95, estabeleceu o Carter Center para promover sua agenda de direitos humanos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2002.