Quase 250.000 pessoas em Israel protestam contra a reforma judicial

Anteriormente, o jornal Times of Israel informou que o projeto de lei sobre a reforma judicial será considerado no plenário do Knesset em 20 de fevereiro . O Ministério da Justiça assegurou que o governo não prevê suspender ou adiar a promoção da reforma judicial, apesar do correspondente apelo do Presidente do país, Yitzhak Herzog, e dos milhares de protestos contra o mesmo.