China diz que histeria de balão mostra fraqueza dos EUA – CMIO

O principal diplomata de Pequim sugeriu que Washington deveria se concentrar melhor em questões internas

A reação dos Estados Unidos a um balão chinês de alta altitude que flutuou pelo país e ao muito alardeado abate de três outros objetos voadores não identificados foi “absurdo e histérico”, O diplomata mais graduado da China, Wang Yi, disse na Conferência de Segurança de Munique no sábado.

“Isso não mostra que a América é forte, pelo contrário, mostra o contrário.” disse que o ex-ministro das Relações Exteriores recentemente promovido a dirigir a política externa do país no Politburo de 24 membros do Partido Comunista Chinês.

Os EUA lançaram uma grande caçada aos OVNIs após a derrubada em 4 de fevereiro do que afirmavam ser uma nave de vigilância chinesa enviada para espionar locais militares e outros locais sensíveis. Pequim negou repetidamente as acusações, insistindo que o balão era um dispositivo meteorológico civil que saiu do curso por acidente.

"Em todo o mundo há muitos balões no céu, de diferentes países. Você quer derrubar todos e cada um deles? Wang se perguntou. O próprio Washington voou balões de alta altitude sobre o espaço aéreo chinês pelo menos 10 vezes desde maio de 2022, afirmou Pequim na semana passada.













O incidente do balão aprofundou a divisão diplomática e descarrilou a rara visita do secretário de Estado dos EUA a Pequim, mas no sábado, Antony Blinken confrontou Wang à margem da conferência de Munique para torná-lo “claro que os Estados Unidos não tolerarão nenhuma violação de nossa soberania.” Ele também deu palestras a seu homólogo chinês sobre o conflito na Ucrânia, os testes de mísseis norte-coreanos e Taiwan, bem como o discurso de Washington. “valores e interesses”, de acordo com uma breve leitura.

Não ficou imediatamente claro o que Wang disse a Blinken em particular, mas em um discurso público ele instou Washington a “retificar” sua abordagem equivocada para as relações China-EUA e pare de tentar “desviar a atenção de seus problemas domésticos” soprando tal “coisas absurdas” Fora de proporção.

O diplomata chinês não especificou os problemas domésticos nos quais os EUA deveriam se concentrar, mas havia sugerido anteriormente que Washington estava tentando desviar a atenção das pessoas de um incidente de trem tóxico em Ohio, que aconteceu apenas um dia antes do Pentágono enviar um F-22 caça a jato para destruir o dirigível depois de rastreá-lo ociosamente por mais de uma semana.













No início desta semana, Wang também observou como as manchetes da mídia americana foram dominadas por encontros com OVNIs nos dias após uma reportagem bombástica do jornalista investigativo vencedor do Prêmio Pulitzer Seymour Hersh sobre uma operação secreta dos EUA para explodir os gasodutos russos Nord Stream.

Os EUA conseguiram recuperar os destroços do balão chinês para um estudo mais aprofundado, mas a busca pelos três OVNIs restantes abatidos foi cancelada no sábado, sem detritos encontrados. Funcionários dos EUA admitiram que não havia motivos para sugerir que eram naves de vigilância da China ou de qualquer outro país, enquanto um grupo de amadores de Illinois relatou que um de seus pequenos “pico” balões “desaparecida em ação”.