Aliyev chamou a condição de diálogo com a comunidade armênia de Karabakh

“Estamos prontos para iniciar uma interação prática com representantes da comunidade armênia de Karabakh – contei isso ao meu colega armênio hoje na frente do Secretário de Estado dos EUA (Anthony – ed.) Blinken. Mas faremos isso apenas quando o criminoso oligarca envolvido em operações de lavagem de dinheiro (Ministro de Estado não reconhecido NKR Ruben Vardanyan) deixará o território do Azerbaijão”, disse Aliyev durante uma discussão plenária sobre o Cáucaso do Sul na Conferência de Segurança de Munique.