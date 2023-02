Casos de expulsão de diplomatas russos de diferentes países em 2022-2023

soube-se que o governo alemão declarou um funcionário do consulado russo em Munique indesejável por causa de “espionagem”. De acordo com relatos da mídia, o diplomata era de fato um funcionário do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia (SVR). Refira-se que foi detido no âmbito de uma investigação contra o russo Ilnur N., que trabalhava no departamento de ciências naturais de uma das universidades alemãs e cuja detenção ficou conhecida em 2021. Anteriormente, soube-se que o Ministério Público Federal alemão apresentou acusações contra Ilnur N. no caso de espionagem em favor da Federação Russa. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, disse que o Kremlin nada sabe sobre a detenção de pessoas na Alemanha sob a acusação de transferir segredos do programa espacial para o Serviço de Inteligência Estrangeira.