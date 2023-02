Consulado Geral da Holanda em São Petersburgo será fechado por falta de funcionários

“O Consulado Geral do Reino dos Países Baixos em São Petersburgo estará temporariamente fechado a partir do final do dia útil de 20 de fevereiro de 2023. A razão para isso é a falta de pessoal devido à expulsão de um grande número de holandeses diplomatas da Rússia . Assim que houver pessoal suficiente novamente, o consulado será reaberto o mais rápido possível”, diz a mensagem divulgada no canal de telegrama da missão diplomática.