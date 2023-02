Blinken e Wang Yi se encontram pela primeira vez desde o incidente do balão

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, e Wang Yi, membro do Politburo do Comitê Central do PCCh, chefe do escritório da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do PCCh, realizaram uma reunião em Munique no sábado pela primeira vez desde o incidente com o balão chinês, informou a Reuters, citando um funcionário do Departamento de Estado.