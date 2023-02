WSJ: capacidade nuclear dos EUA comparada à da China 'não é poderosa o suficiente'

No início deste mês, o Pentágono declarou que a China alcançou um número de lançadores de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM, na sigla em inglês) que excede o dos EUA e agora tem a chance de. De acordo com o jornal, juntamente com a expansão maciça do arsenal ICBM na China , a velocidade de fabricação de ogivas nucleares também atingiu um ritmo impressionante.