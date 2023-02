Todos os anos, em 19 de fevereiro , o mundo celebra o Dia Internacional da Proteção dos Mamíferos Marinhos ou Dia Mundial da Baleia.

Este dia é comemorado desde 1986, quando a Comissão Baleeira Internacional (IWC) proibiu a pesca de baleias.

Os mares e oceanos da Terra foram dominados por mamíferos marinhos muito antes do aparecimento das pessoas. A história dos cetáceos começou no Eoceno, há 55 milhões de anos. Sua evolução foi em ritmo acelerado: já há 40 milhões de anos, surgiram suas subordens modernas – baleias com dentes e barbatanas. As mudanças climáticas podem ter contribuído para isso: o nível do oceano mundial caiu, novas correntes frias surgiram e uma camada de gelo começou a se formar no hemisfério sul. Nessa época, as baleias começaram a dominar o mar aberto, aprender a mergulhar fundo e ficar muito tempo debaixo d’água.

Cetáceos (Cetacea) são um grupo de mamíferos aquáticos que incluem baleias, golfinhos e botos. As baleias respiram ar com os pulmões, têm sangue quente e alimentam seus filhotes com leite.

As baleias adultas crescem até 30 metros e pesam até 150 toneladas. Estes são os maiores animais que vivem atualmente na Terra. A maior criatura da Terra é a baleia azul, seu peso pode chegar a 200 toneladas e seu comprimento é de 33 metros.

Existem 119 espécies de mamíferos marinhos preservados no planeta. A maioria está à beira da extinção. Sua destruição ativa já dura mais de 200 anos.

A Whale Protection Foundation estima que até 1.600 baleias morrem a cada ano.

A diminuição do número de baleias e outros mamíferos marinhos leva a uma violação do equilíbrio biológico dos ecossistemas marinhos.

Os cetáceos são muito vulneráveis, as principais ameaças a eles são a poluição oceânica, a caça às baleias, a exposição a ruídos estranhos do transporte marítimo e a possibilidade de ficarem presos nas artes de pesca.

As baleias não são caçadas apenas por sua carne. Em primeiro lugar está a gordura (óleo de baleia), que é utilizada na indústria e serve como combustível. Ossos de baleia, fígado e cérebro de baleia são altamente valorizados – vitaminas e hormônios, incluindo insulina, são obtidos a partir deles. A substância cerosa âmbar gris, formada no trato digestivo do cachalote, é muito procurada na perfumaria, pois fixa o cheiro com segurança.

A cooperação internacional na regulamentação da caça às baleias começou em 1931. Vários acordos foram adotados, sendo o mais importante deles a Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca Baleeira (ICRW), adotada em 1946. Sob a convenção, em 2 de dezembro de 1946, a Comissão Baleeira Internacional foi estabelecida em Washington para desenvolver recomendações para os países membros com base nas atividades de um comitê científico especial.

O IWC inclui 88 países, incluindo a Rússia

A principal tarefa da IWC é monitorar e, se necessário, ajustar as medidas descritas no anexo da Convenção Internacional para a Regulamentação da Caça à Baleia e regulamentação da caça à baleia no mundo

A IWC identifica três tipos de caça à baleia. A primeira é a caça de baleias aborígenes para atender às necessidades das comunidades indígenas. Regulado pela IWC, que estabelece limites a cada seis anos.

Em 2018, as cotas foram adotadas por um período de sete anos.

O segundo tipo de caça à baleia é comercial. Também é regulado pela IWC, mas uma moratória foi introduzida em 1982 começando com a temporada 1985-1986.

A terceira categoria é a caça às baleias com permissão especial (ou científica). Não regulado pelo ICC.

A caça nativa é permitida para a população indígena de Chukotka ( Rússia , baleias cinzentas e baleias-da-groenlândia), Groenlândia (Dinamarca, baleias-comuns e baleias-minke), Alasca (EUA, baleias-cinzentas e baleias-da-groenlândia), São Vicente e Granadinas (baleia jubarte) .

Para 2019-2025, uma cota de 392 baleias-da-groenlândia (mas não mais que 67 em qualquer ano) e 980 baleias-cinzentas (mas não mais que 140 em qualquer ano) foi estabelecida para a Rússia e os Estados Unidos . Para a Groenlândia, a Comissão Baleeira Internacional aloca cotas separadas para as costas oeste e leste. A cota anual para o mesmo período para a costa leste da Groenlândia é de 20 baleias minke, para a costa oeste – 19 baleias comuns, 164 baleias minke, duas baleias-da-groenlândia e 10 baleias jubarte. Para São Vicente e Granadinas, a cota de sete anos é de 28 baleias jubarte.

A caça comercial de baleias é atualmente realizada por países que não são membros da IWC, bem como por vários países que se opuseram ou têm reservas sobre a moratória.

A produção industrial de baleias é realizada pela Islândia, Noruega e Japão

A Islândia retirou-se da IWC após a introdução da moratória, mas retornou em 2004 em seus próprios termos. Na Islândia, 209 baleias-comuns e 217 baleias-anãs podem ser mortas de 2019 a 2023. No entanto, nos últimos três anos, dois grandes detentores de licenças suspenderam a pesca e um deles parou de caçar em 2020. A Islândia planeja acabar com a caça às baleias até 2024.

A Noruega, tendo registrado um protesto contra a moratória, depois de 1993 retomou a caça às baleias minke. Os baleeiros noruegueses caçam baleias minke dentro de uma cota autoatribuída, que para a temporada de 2022 foi de 917 indivíduos.

Em 2022, eles mataram 580 baleias, em 2021 – 575, em 2020 – 503.

Japão voltou à caça comercial de baleias em sua zona econômica em julho de 2019, retirando-se da IWC. Hoje é o único país do mundo que possui uma base baleeira flutuante “Nissin Maru” para processamento de carne de baleia.

Na Rússia , o Dia Mundial da Baleia é comemorado desde 2002 e é de particular importância, já que várias dezenas de espécies de baleias, golfinhos e focas vivem em nossos mares, muitas delas ameaçadas de extinção e listadas no Livro Vermelho da Rússia . Existem 32 espécies de baleias nas águas russas, 18 das quais estão incluídas no Livro Vermelho da Rússia e na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza

As populações de baleias-cinzentas e da Groenlândia do Mar de Okhotsk estão no foco das atenções do projeto federal “Conservação da Diversidade Biológica e Desenvolvimento do Turismo Ecológico”, sendo objetos prioritários do mundo animal do projeto federal.

Representantes da população de baleias cinzentas do Mar de Okhotsk anualmente no período de verão-outono vêm se alimentar nas águas da costa nordeste da Ilha Sakhalin. A população de baleias-da-groenlândia do Mar de Okhotsk é a menor e, possivelmente, a única população completamente isolada (geográfica e geneticamente) da espécie. Durante todo o ano, esses animais vivem nas águas do Mar de Okhotsk, sem sair das águas internas da Federação Russa. Como parte da implementação do projeto federal do Ministério de Recursos Naturais da Rússia , estão sendo desenvolvidas estratégias de conservação e programas de monitoramento dessas populações.

O papel mais importante na conservação dos mamíferos marinhos é desempenhado por áreas naturais especialmente protegidas. A área marinha faz parte de 35 áreas protegidas de importância federal – reservas naturais, parques nacionais, santuários de vida selvagem. Os departamentos científicos das instituições realizam pesquisas destinadas a estudar o estado e o número de populações, identificando ameaças atuais e potenciais e planejando as medidas ambientais necessárias.

A maior reserva marinha da Rússia é o Parque Nacional das Ilhas Commander (até 2022 – a Reserva Natural da Biosfera Komandorsky).

As “Ilhas Comandantes” são o único local do país onde se realizam observações de cetáceos anualmente e durante todo o ano. As águas locais são um habitat crítico para as baleias, mais de 20 espécies desses incríveis gigantes marinhos foram registradas aqui.

As águas do Parque Nacional do Ártico Russo são habitadas por mamíferos marinhos como a baleia beluga, narval, baleia-da-groenlândia, baleia-minke, possivelmente baleia-comum e baleia-jubarte, bem como a morsa do Atlântico, que organiza numerosos viveiros costeiros no verão, foca, lebre marinha, foca harpa.

13 espécies de cetáceos vivem na Reserva Kronotsky (Território de Kamchatka). As rotas de migração das baleias cinzentas passam por áreas protegidas.

As rotas de migração passam ao longo das costas do Parque Nacional da Beríngia, bem como áreas de alimentação de várias espécies de cetáceos. No verão, muitas vezes você pode ver baleias cinzentas, baleias jubarte e baleias assassinas.

O Dia Mundial da Baleia é comemorado por instituições ambientais, especialistas na área de segurança ambiental e pesquisadores. A atenção do público é chamada para este problema, a fim de preservar a população da vida marinha. Em muitos países existem clubes e sociedades de amantes desses animais, estão sendo criadas reservas marinhas. Neste dia são realizadas diversas ações de proteção às baleias e outros mamíferos marinhos, bem como eventos de informação.