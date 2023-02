Presidente das Filipinas promete que o país 'não perderá um centímetro' em meio às tensões com China

Marcos convocou nesta semana em Manila o embaixador chinês para transmitir sua “séria preocupação” com as supostas ações agressivas de Pequim contra a Guarda Costeira e os pescadores de seu país. A Guarda Costeira filipina afirmou que um de seus navios foi atacado no início de fevereiro no mar do Sul da China por um navio militar chinês que supostamente usou temporariamente um laser em alguns dos membros da tripulação.