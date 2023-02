O ex-presidente da Rússia ridicularizou o domínio da geometria de Annalena Baerbock

O presidente russo, Vladimir Putin, deve “mudar em 360 graus” para que a Ucrânia seja segura, disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, na Conferência de Segurança de Munique. Em outras palavras, apontou o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, ele deve continuar fazendo exatamente o que está fazendo.

Comparecendo ao lado do secretário de Estado americano, Antony Blinken, e do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, no sábado, Baerbock foi questionado se há “qualquer chance de a Ucrânia estar segura a longo prazo” se Putin permanecer no cargo.

“Se ele não mudar 360 graus, não”, respondeu o FM alemão.

“Se Putin não mudar em 360 graus, não” Ministro das Relações Exteriores alemão Baerbock sobre a questão se a Ucrânia será salva se Putin permanecer presidente 360 ​​graus…🤣 pic.twitter.com/JSJUhic0Se —Levi (@Levi_godman) 18 de fevereiro de 2023

“É hilário que a Europa seja governada por pessoas tão ignorantes” o ex-presidente russo Dmitry Medvedev escreveu nas redes sociais. “Não há dúvida, conhecedor de geometria, que assim será,” ele zombou. “Estamos mantendo nossa posição.”

Baerbock, Blinken e Kuleba falaram em um painel intitulado ‘Visões para a Ucrânia’, no qual os três tentaram esboçar uma imagem de como seria o país após o conflito. Todos os três concordaram que, para chegar lá, a Rússia deve se retirar incondicionalmente do território reivindicado por Kiev, que inclui a região russa da Crimeia e as quatro regiões ex-ucranianas que votaram pela adesão à Rússia em setembro.













Ecoando declarações anteriores de Kiev, Kuleba disse que um “visão longa” de vitória para a Ucrânia envolve não apenas uma retirada russa, mas “indenizações pelos danos infligidos, responsabilização dos perpetradores de crimes e, o mais importante, a Rússia deve mudar.”

“Enquanto Putin estiver no poder, estaremos em apuros” ele alegou, acrescentando que sua remoção ou aposentadoria levaria a “um período de oportunidade para todos nós.”

Os apoiadores ocidentais da Ucrânia não são unânimes sobre o tema da mudança de regime. Enquanto a vice-secretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland – que em grande parte orquestrou o golpe pró-Ocidente em Kiev em 2014 – pediu explicitamente esse resultado, o presidente francês Emmanuel Macron disse na sexta-feira que tal abordagem está fadada ao fracasso.

“Quando ouço muitas pessoas defendendo a mudança de regime, eu apenas pergunto: para qual mudança? Quem é o próximo? Quem é o seu líder? Como implementá-lo? Experimentamos várias vezes na última década muitas mudanças de regime em muitos países. É um fracasso total”, disse ele na conferência de Munique.