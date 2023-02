Delegação israelense removida da cúpula africana – CMIO

Israel culpou a África do Sul e a Argélia pelo incidente, mas funcionários da União Africana dizem que estavam apenas seguindo o protocolo

Uma diplomata israelense sênior e sua delegação foram expulsas da cúpula anual da União Africana na Etiópia. Imagens de vídeo mostraram os israelenses sendo escoltados por guardas de segurança.

Sharon Bar-li, vice-diretora da divisão da África do Ministério das Relações Exteriores de Israel, foi removida das instalações em Adis Abeba junto com sua equipe no sábado. O Ministério das Relações Exteriores de Israel condenou a expulsão, argumentando que Israel é um observador credenciado na reunião anual da União Africana, e Bar-li tinha sua papelada em ordem.

“Israel olha duramente para o incidente em que a vice-diretora para a África, embaixadora Sharon Bar-Li, foi removida do salão da União Africana, apesar de seu status de observadora credenciada com crachás de entrada”, disse. disse o porta-voz Lior Hayat.

Hayat culpou “um pequeno número de países extremistas como a Argélia e a África do Sul” pela decisão de chutar Bar-li, alegando que essas nações são “impulsionados pelo ódio e controlados pelo Irã”.

Israel recebeu o status de observador na União Africana em 2021, embora a decisão tenha sofrido forte oposição de alguns membros do bloco de 55 países, incluindo África do Sul e Argélia. O sindicato respondeu criando um comitê para reavaliar o status de Israel, que deve apresentar suas recomendações na cúpula deste ano.

Um porta-voz do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, negou qualquer responsabilidade, enquanto um porta-voz da União Africana, Ebba Kalondo, disse à Reuters que o sindicato esperava o embaixador de Israel na Etiópia e na União Africana, Aleli Admasu, em vez de Bar-li.

Independentemente disso, a África do Sul apoiou a decisão de expulsar o diplomata. “Não é sobre a África do Sul ou a Argélia, é uma questão de princípio,” O porta-voz de Ramaphosa disse à Reuters. “Até que a UA tome uma decisão sobre a concessão do status de observador a Israel, você não pode ter o país sentado e observando.”